Medien: Preetz bei Skiunfall verletzt

Michael Preetz, Geschäftsführer des ambitionierten Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, hat bei einem Skiunfall Verletzungen erlitten und musste stationär im Krankenhaus in Saalbach-Hinterglemm bleiben. Dies berichtete die Bild-Zeitung am Dienstag. Der MSV war zunächst nicht zu erreichen. Im Bild-Bericht hieß es, Preetz habe bei einem Sturz Frakturen an drei Rippen erlitten. Dabei sei die Lunge durchbohrt worden und ein Lungenflügel zusammengefallen.

Am vergangenen Freitag sei der 58-Jährige operiert und ein Schlauch eingesetzt worden, mit dessen Hilfe sich der Lungenflügel wieder entfalten soll.

"Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot", sagte Preetz der Bild: "Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann."

Das 4:2 des MSV beim SC Verl am Sonntag hatte Preetz auf dem Tablet verfolgt, er plane, am 21. Februar gegen den 1. FC Schweinfurt wieder im Stadion zu sein.