Schweinfurt trennt sich von Trainer Kleinhenz - Jones übernimmt

Der 1. FC Schweinfurt zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und hat Trainer Victor Kleinhenz mit sofortiger Wirkung entlassen. Wie der Fußball-Drittligist in einer Mitteilung am Mittwoch bekannt gab, muss neben dem 34-Jährigen auch Co-Trainer Gregor Opfermann gehen. Nachfolger wird der ehemalige Nationalspieler Jermaine Jones.

"Beide hatten großen Anteil an der letztjährigen Meisterschaft, daher bedauere ich diese Entwicklung sehr", sagte Geschäftsführer Markus Wolf. Auch Kleinhenz äußerte sich wehmütig nach der Trennung: "Spätestens morgen" würden allerdings "Dankbarkeit und Stolz überwiegen".

Den Posten übernimmt Jones. Der frühere Bundesliga-Profi, einst für Schalke 04 und Eintracht Frankfurt aktiv, wird die Unterfranken bereits am Samstag im Spiel beim Aufstiegsaspiranten MSV Duisburg betreuen.

"Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben", sagte Wolf.

Den einstigen deutschen und US-Nationalspieler erwartet in Schweinfurt ein schwieriges Unterfangen. Gelang dem Klub unter Kleinhenz die Rückkehr in den Profifußball nach über 20 Jahren, geht es seither bergab. Mit nur zehn Punkten aus 24 Partien ist der FC05 abgeschlagen Tabellenletzter in der 3. Liga.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft loszulegen", bekannte Jones in der Vereinsmitteilung. Zuletzt trainierte er bis Januar den unterklassigen Central Valley Fuego FC in den USA.