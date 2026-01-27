Zuletzt vereinslos: Aachen verpflichtet Riemann

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat den zuletzt vereinslosen Torwart Manuel Riemann verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der langjährige Keeper des VfL Bochum für die Rückrunde. Aachen reagierte damit auf den Abgang von Jan Olschowsky, dessen Leihe von Borussia Mönchengladbach zur Alemannia vorzeitig durch den Bundesligisten beendet worden war.

"Mit Manuel Riemann gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter für unser Torwartteam", sagte Aachens Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi: "Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit verstärken wird."

Riemann hatte zuletzt für den Zweitligisten SC Paderborn gespielt, dort war sein Vertrag im vergangenen Sommer aufgelöst worden. Aachen liegt nach 21 Spieltagen auf dem 15. Tabellenplatz.