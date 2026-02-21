1. FC Köln: Große Sorgen um Fan - Reanimation nach schwerem Sturz im Stadion

Große Sorgen um einen Fan des 1. FC Köln. Der Anhänger ist beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim offenbar schwer gestürzt und musste reanimiert werden.

Der beim Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim (2:2) verunglückte Zuschauer ist in einem "sehr kritischen Zustand" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilten die Kölner nach der Partie am Samstag mit. Demnach sei der 90 Jahre alte Fan eine Treppe heruntergefallen, anschließend reanimiert und abtransportiert worden.

Zum Behandlungsverlauf im Krankenhaus habe der Verein keine Informationen. Nachdem der Vorfall im Stadion bekannt geworden war, stellten beide Fanlager aus Solidarität die Unterstützung ihrer Teams für den Rest des Spiels ein.