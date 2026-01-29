50.000 Fans: Köln-Heimspiel in der Youth League ausverkauft

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln spielen in der Youth League vor ausverkauftem Haus: Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am Mittwoch im RheinEnergieStadion hat der Klub 50.000 Tickets verkauft und wird in dem europäischen Wettbewerb einen Zuschauerrekord aufstellen.

"Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Das Ding ist ausverkauft. Das ist überragend", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck. Bisherige Bestmarke waren 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter im April 2025.

Durch den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft in der vergangenen Saison hatten sich die Kölner für die Youth League qualifiziert. Durch Erfolge in den ersten beiden Runden gegen Racing Union Luxemburg sowie den dänischen Vertreter FC Midtjylland zog das Team in das Sechzehntelfinale ein.