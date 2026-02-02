Achillessehnenriss: Hollerbach fällt lange aus - Becker kommt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für den Rest der Saison auf Stürmer Benedict Hollerbach verzichten. Wie der Verein am Montag bekannt gab, zog sich der 24-Jährige beim Auswärtssieg bei RB Leipzig (2:1) einen Riss der rechten Achillessehne zu. Hollerbach war in der 11. Minute ohne Gegnereinwirkung weggerutscht und anschließend vom Platz getragen worden.

Der Angreifer unterzog sich am Montag in München einer Operation, erklärten die Mainzer. Für Hollerbach ist es die erste schwerwiegende Verletzung seiner Karriere. Der Angreifer war im Sommer von Union Berlin nach Mainz gewechselt - als Ersatz für den abgewanderten Jonathan Burkardt. In 14 Ligaspielen traf er einmal und bereitete zwei Treffer vor.

Die Mainzer reagierten auf den Ausfall noch einmal auf dem Transfermarkt und legten in der Offensive nach. Der Tabellen-16. holte am letzten Tag der Transferperiode in Deutschland Sheraldo Becker per Leihe vom spanischen Erstligisten CA Osasuna. Der Nationalspieler von Suriname trifft mit Urs Fischer in Mainz auf seinen ehemaligen Trainer. "Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit noch eine Lösung finden konnten, die keine große Eingewöhnungszeit braucht und uns nochmal weitere Qualität in den Kader bringt", sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Becker und Fischer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Union Berlin, Becker wechselte 2019 von ADO Den Haag an die Alte Försterei. Mit den Eisernen ging die Reise bis in die Champions League. Nach viereinhalb Jahren, 140 Pflichtspielen und 24 Toren wechselte er im Januar 2024 zu Real Sociedad San Sebastian.