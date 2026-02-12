Amiri mit Kampfansage: "Sind ein Angstgegner für große Vereine"

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat vor dem Gastspiel des FSV Mainz 05 bei Borussia Dortmund eine Kampfansage gesendet. "Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Auch Dortmund ist schlagbar. Mainz ist nie einfach für Dortmund", sagte der 29-Jährige bei RTL/ntv und sport.de. Der FSV könne dem BVB "weh tun" und dort "gewinnen" am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL).

Zuletzt holte der Abstiegskandidat aus Rheinhessen drei Siege in Serie, einen großen Anteil daran habe Trainer Urs Fischer. "Er ist wie eine Vaterfigur, wir haben sehr viel Respekt vor ihm", sagte Amiri: "Er strahlt jeden Tag und ist sehr klar in dem, was er will. Kein Trainer, der nur auf Sicherheit wert legt, er will uns in Drucksituationen sehen." Sowohl die Konzentration als auch das Trainingsniveau seien unter dem Schweizer "höher" geworden.

Dementsprechend strebe man auch in der Conference League nach dem Höchsten. "Wir wollen dort Großes erreichen und den Titel gewinnen. Das ist zu 100 Prozent möglich", betonte der Mittelfeldspieler: "Wir als deutsches Team im Finale in Leipzig mit Mainz 05, das wäre eine Traumgeschichte". Er selbst wolle sich dabei für die Weltmeisterschaft im Sommer empfehlen. "Die WM ist das Größte für mich, dort für Deutschland zu spielen. Ich bin jetzt 29 und es wird dann wahrscheinlich meine letzte Chance sein."