Auch Nordderby war teuer: 503.400 Euro Strafe für Hamburger SV

Dem Hamburger SV kommt das Fehlverhalten seiner Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten aufgrund unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit acht Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 503.400 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 167.500 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Der größte Teil der Strafe ist auf das Nordderby gegen Werder Bremen im Dezember 2025 zurückzuführen. 78 Bengalische Feuer, 51 Blinker und fünf Rauchtöpfe zündeten die HSV-Fans. Zudem schossen sie kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit vier Batterien mit mindestens 80 Rauchraketen ab, von denen Plastikkappen auf dem Spielfeld landeten. Der Wiederanpfiff verzögerte sich um annähernd acht Minuten. Für die Vorkommnisse wurde eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro verhängt.