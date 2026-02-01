Augsburg gibt Maier nach Ungarn ab

Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Mittelfeldspieler Arne Maier gehen getrennte Wege. Der frühere U21-Nationalspieler wechselt kurz vor dem Ende des Transferfensters nach Ungarn zu Ujpest Budapest, das gab der FCA am Sonntag bekannt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Maiers Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

"Nach offenen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, Arne bereits jetzt den Wunsch nach einer neuen sportlichen Perspektive zu ermöglichen und haben eine Lösung gefunden, die für alle Seiten passt", sagte Sportdirektor Benni Weber.

Maier lief ab 2022 in insgesamt 118 Pflichtspielen für Augsburg auf, in der laufenden Spielzeit reichte es allerdings nur noch für einen Kurzeinsatz am ersten Spieltag. In Budapest trifft der 27-Jährige auf den langjährigen Berliner Pal Dardai, der als Head of Football in Ungarns Hauptstadt tätig ist. Maier und Dardai waren über viele Jahre zusammen bei Hertha BSC.