Augsburg verlängert mit verletztem Kapitän Gouweleeuw

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kapitän Jeffrey Gouweleeuw um ein Jahr verlängert. Wie die Augsburger am Freitag mitteilten, winkt dem seit Anfang November verletzt fehlenden 34-Jährigen zudem nach seiner aktiven Karriere eine Anschlusstätigkeit bei den bayerischen Schwaben.

Der Verein habe sich darüber bereits mit Gouweleeuw ausgetauscht, erklärte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Näheres solle "in den nächsten Monaten gemeinsam konkret" besprochen werden.

Durch die Vertragsverlängerung als Spieler hat Gouweleeuw gute Chancen, zum Bundesliga-Rekordspieler der Augsburger aufzusteigen. Zwölf Einsätze fehlen dem niederländischen Innenverteidiger dazu noch. Diese Aussicht sei für ihn "ein zusätzlicher Ansporn", sagte Gouweleeuw.

Gouweleeuw war vor fast genau zehn Jahren aus seinem Heimatland vom AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt. Für den aktuellen Bundesliga-13. absolvierte er seitdem 278 Pflichtspiele (sieben Tore).

In der laufenden Saison kam Gouweleeuw aufgrund zweier Innenbandverletzungen erst auf sechs Einsätze. Zuletzt stand Gouweleeuw Anfang November im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (2:3) in einem Pflichtspiel auf dem Platz, nachdem er bereits unmittelbar zuvor sechs Spiele wegen eines Innenbandrisses im Knie verpasst hatte.