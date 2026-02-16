Augsburgs Essende wechselt in die Schweiz

Mittelstürmer Samuel Essende verlässt den FC Augsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Schweiz. Wie der Bundesligist in einer Mitteilung am Montagabend verkündete, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bei den Young Boys Bern. Den Fuggerstädtern winken dem Vernehmen nach rund 4,5 Millionen Euro für den Transfer - inklusive Boni.

Noch im Anschluss an den Heimsieg (1:0) gegen Heidenheim sei Essende mit dem Wechselwunsch an Augsburgs Sportdirektor Benni Weber herangetreten. "Wir haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die für beide Seiten sinnvoll ist, und diese mit dem Wechsel in die Schweiz gefunden", sagte Weber.

Beim Tabellensechsten der Schweizer Super League will sich der Stürmer aus der Demokratischen Republik Kongo vor allem für die Nationalmannschaft empfehlen, in der er zuletzt nur selten zum Zug kam. "Aus sportlicher Sicht musste ich ein neues Projekt finden, bei dem ich mich weiterentwickeln, die Zeit auf dem Platz genießen und Tore erzielen kann", begründete Essende seine Entscheidung.

2024 für 4 Millionen Euro vom portugiesischen Zweitligisten FC Vizela zum FCA gekommen, verbuchte der Mittelstürmer in 50 Spielen zwölf Treffer und drei Vorlagen. Gehörte er in der abgelaufenen Spielzeit noch zum Stammpersonal, kam er jüngst nur noch sporadisch zum Einsatz: Seit der Rückkehr von Trainer Manuel Baum stand Essende in sechs Partien 101 Minuten auf dem Platz.