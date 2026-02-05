Baum erwartet "Schlacht" in Mainz

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg stellt sich beim Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf ein heißes Duell ein. "Das wird wirklich eine Schlacht werden. Ganz viele Zweikämpfe, ganz viel Wille und Mut wird da gefragt sein", sagte Baum am Donnerstag und betonte: "Wir sind auf Hab acht."

Beide Mannschaften sind gut in Form. Augsburg verlor keine der jüngsten vier Partien und gewann zuletzt gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Bayern (2:1) sowie den FC St. Pauli (2:1). Mainz verlor nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele und setzte sich zuletzt bei RB Leipzig (2:1) durch.

"Großes Thema" in der Trainingswoche des FCA sei es gewesen, "im Kollektiv besser zu werden". Wenn dazu die vorhandene individuelle Qualität wie etwa bei Stürmer Alexis Claude-Maurice käme, "dann können wir ein ekliger Gegner sein" und auch mal die Mainzer Fastnacht "crashen".

Dabei mithelfen kann der wieder genesene Mittelfeldmann Kristijan Jakic. Neuzugang Uchenna Ogundu stehe dagegen noch nicht bereit, sagte Baum.