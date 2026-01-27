Bayer holt Omlin als Flekken-Ersatz

Bayer Leverkusen hat auf die Verletzung seines Stammtorhüters Mark Flekken reagiert und Jonas Omlin vom Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Zuletzt hatte Janis Blaswich bei Bayer im Tor gestanden, der frühere Schweizer Nationalspieler Omlin wiederum verlor seinen Stammplatz in Mönchengladbach verletzungsbedingt an Moritz Nicolas. Das Leihgeschäft bis zum Saisonende ist somit im Interesse beider Seiten.

"Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate."

Flekken (32) hatte im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (0:1) eine Bänderverletzung im rechten Knie erlitten, er fällt noch für einige Wochen aus. Für zwei Pflichtspiele sprang zunächst Blaswich (34) ein. Omlin (32) wird auch umgehend für die Champions League nominiert, Bayer spielt am Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Villarreal.