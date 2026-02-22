Bayer wochenlang ohne Verteidiger Badé

Bayer Leverkusen muss vorerst auf Verteidiger Loic Badé verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist in einer Mitteilung am Sonntag vermeldete, bestätigte eine MRT-Untersuchung den Verdacht einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Im Zuge der Niederlage der Werkself bei Union Berlin (0:1) am Samstag musste der Franzose in der 68. Minute unter Schmerzen vom Feld. Der 25-Jährige wird Trainer Kasper Hjulmand damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Badé kam im Sommer vom FC Sevilla zur Werkself kommt in seiner ersten Saison am Rhein bisher auf 30 Pflichtspieleinsätze. Nachdem er über weite Teile der Hinrunde einen Stammplatz hatte, fand er sich zuletzt häufiger auf der Bank wieder.