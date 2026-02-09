Bayern "extrem froh" über "Schlüsselspieler" Díaz

Mit dem Spielball unter dem Arm schlenderte Luis Díaz aus dem Stadion, da geriet Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf den überragenden Kolumbianer ins Schwärmen. Díaz sei beim 5:1 (3:1) von Bayern München gegen die TSG Hoffenheim "der Schlüsselspieler" gewesen, "der den Unterschied gemacht hat", lobte Eberl.

Tatsächlich hatte Díaz nicht nur selbst drei Treffer erzielt (45.+2, 62., 89.), sondern auch die Elfmeter herausgeholt, die Harry Kane jeweils souverän verwandelte (20., 45.). Hoffenheims Kevin Akpoguma (17.) sah zudem nach einem Foul an Díaz die Rote Karte.

"Was willst du mehr dazu sagen? Als Gruppe haben wir den Sieg eingefahren, aber Luis hat einen großen Teil dazu beigetragen", betonte Eberl. Díaz war im Sommer vom FC Liverpool nach München gekommen, für den Transfer hatten sich Eberl und Co. einige Kritik anhören müssen.

"Luis hat in Liverpool einen riesigen Unterschied gemacht in einer Mannschaft, die sehr erfolgreich war. Das setzt er nahtlos hier beim FC Bayern fort", sagte Eberl. Díaz spiele mit "unglaublich viel Herz, Herzblut und Bereitschaft." Die Münchner seien "extrem froh", den Flügelspieler zu haben.

Díaz, der nun bei 13 Saisontoren steht, kommt aber nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten gut an. "Was der abreißt, ist überragend. Er ist zudem ein super Typ", sagte Nationalspieler Aleksandar Pavlovic.