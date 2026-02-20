Blessin zur Partie gegen Werder: "Da ist Druck auf dem Kessel"

Alexander Blessin macht vor dem Kellerduell des FC St. Pauli gegen Werder Bremen keinen Hehl aus der großen Bedeutung: "Es ist ein sogenanntes Sechs-, Neun-, Zwölf-Punkte-Spiel - wie ihr es auch nennen mögt", sagte der Trainer der Kiezkicker mit Blick auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN): "Da ist Druck auf dem Kessel."

Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller fest. Der Vorletzte St. Pauli könnte mit einem Sieg an den seit zwölf Partien sieglosen Bremern vorbeiziehen und den Relegationsplatz erobern.

Blessin betonte, seine Mannschaft habe, "wenn es darum ging, daheim auch extrem gut performt". Daher gelte es auch, in dem einen von zwölf verbliebenen "Endspielen" einen "kühlen Kopf zu bewahren". Zuletzt gelang mit dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart gar gegen einen Europapokalteilnehmer eine Überraschung.