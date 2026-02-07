Bonhof stärkt Polanski: "Keine Zweifel am Trainer"

Trotz zuletzt nur zwei Punkten von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach aus den vergangenen vier Spielen besitzt Chefcoach Eugen Polanski offenbar das uneingeschränkte Vertrauen der Klubspitze. "Am Trainer gibt es keine Zweifel", sagte Gladbachs Präsident Rainer Bonhof vor dem Schlagerspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen in einem Interview mit der Rheinischen Post: "Ich bin überzeugt, dass er diese Flaute gemanagt bekommt."

Gladbach rangiert nach bislang erst einem Sieg nach der Winterpause mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz in bedrohlicher Nähe zum Tabellenkeller. Aus Bonhofs Sicht "fehlen derzeit Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Fußball spielt sich auch zwischen den Ohren ab". Der Weltmeister von 1974 betonte dennoch seine Zuversicht, "dass wir das Schiff gedreht bekommen und den richtigen Wind in die Segel bekommen".