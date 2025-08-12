Borussia Mönchengladbach: Ehemaliger U21-DFB-Star Jens Castrop wechselt zum südkoreanischen Verband

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Jens Castrop ist nun für die südkoreanische Nationalmannschaft spielberechtigt. Die FIFA hat den Verbandswechsel des 22-Jährigen genehmigt.

Jens Castrop, der im Sommer für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, kann künftig für Südkorea auflaufen. Die FIFA bestätigte den Wechsel am 11. August auf ihrer Plattform.

Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt aufgrund seiner südkoreanischen Mutter die doppelte Staatsbürgerschaft. Bislang spielte er für deutsche Jugendauswahlen, darunter viermal für die U21. Eine Knieverletzung (Außenbandriss) verhinderte seine Teilnahme an der U21-EM.