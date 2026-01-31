Bremen: Fritz lässt Steffens Zukunft offen

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz hat die Zukunft von Trainer Horst Steffen offen gelassen. "Wir haben zehn Spiele nicht gewonnen, es ist natürlich klar, dass wir uns erst mal hinsetzen und das besprechen müssen", sagte er nach dem 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach.

Ein klares Bekenntnis zu Steffen vermied Fritz angesichts des Absturzes in die Abstiegszone auch auf Nachfrage. "Wir müssen das erst mal sacken lassen und dann analysieren wir das zusammen. Es ist wichtig, dass wir das erst mal für uns einordnen."

Fritz lobte die Mannschaft, dass sie nach dem Rückstand durch Haris Tabakovic (61.) nicht aufgegeben habe. Keke Topp erzielte den späten Ausgleich (90.+4). "Es ist ein Punkt, der kann auch noch wichtig sein", sagte Fritz, betonte jedoch: "Um da unten rauszukommen, brauchen wir natürlich mehr. Es ist eine schwierige Situation, da brauchen wir nicht drumrum reden."