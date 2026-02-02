Bremen verleiht Alvero an Amiens

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Skelly Alvero in dessen Heimat Frankreich verliehen. Wie die Bremer am Montag mitteilten, schließt sich der 23-Jährige bis zum Sommer dem französischen Zweitligisten SC Amiens an. "Für Skelly ist es wichtig, mehr Spielzeit zu bekommen. Diese Perspektive hatte er bei uns zuletzt nicht", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Alvero kam im Januar 2024 auf Leihbasis von Olympique Lyon an die Weser, im Sommer 2024 verpflichtete Werder ihn fest. Für die Bremer absolvierte er 20 Pflichtspiele und erzielte einen Treffer. Sein Vertrag läuft noch bis diesen Sommer.