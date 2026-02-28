BVB mit Schlotterbeck - Urbig im Bayern-Tor

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck kehrt beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Nationalspieler, der wegen muskulärer Probleme pausieren musste, ist einer von fünf neuen Spielern, die Trainer Niko Kovac im Vergleich zum verlorenen Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (1:4) starten lässt. Bei den Bayern steht wie erwartet Jonas Urbig anstelle des verletzten Manuel Neuer im Tor.

Schlotterbeck bildet beim Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit Waldemar Anton und Emre Can die defensive Dreierkette. Marcel Sabitzer ersetzt im Mittelfeld Jobe Bellingham, Yan Couto spielt für den gesperrten Julian Ryerson. In der Offensive vertraut Kovac auf das Tempo von Karim Adeyemi und Maximilian Beier, im Sturmzentrum beginnt Fábio Silva für den in Bergamo glücklosen Serhou Guirassy.

Spitzenreiter München geht das Duell mit dem acht Punkte zurückliegenden Verfolger Dortmund mit Ausnahme der Personalie Neuer in Bestbesetzung an. Harry Kane stürmt, dahinter beginnen Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Diaz. Für den von einer schweren Verletzung genesenen Jamal Musiala bleibt zunächst der Platz auf der Bank.