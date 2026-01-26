BVB "bedauert" Abgang: Chelsea holt Anselmino zurück

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im weiteren Verlauf der Rückrunde ohne Verteidiger Aarón Anselmino auskommen. Die Leihgabe des FC Chelsea verlässt den BVB im Winter und kehrt nach London zurück. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montag bekannt. Der Premier-League-Klub habe am Sonntagabend eine Klausel aktiviert, wodurch die ursprünglich bis Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig beendet werde, hieß es.

"Borussia Dortmund bedauert den kurzfristigen Abgang von Aaron Anselmino sehr und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Anselmino hatte beim BVB wettbewerbsübergreifend zehn Spiele absolviert, zuletzt wurde er beim jüngsten Bundesliga-Erfolg bei Union Berlin (3:0) eingewechselt. Nach der Rückkehr von Ramy Bensebaini vom Afrika-Cup stehen dem BVB trotz Anselminos Abgang noch sechs Innenverteidiger zur Verfügung. Dennoch hätten die Dortmunder den Argentinier gerne gehalten.

"Ich glaube, dass es für alle Beteiligten Sinn macht, dass Aaron auch in der Rückserie bei Borussia Dortmund bleibt. Er hat seinen Wert für uns in der Hinrunde bereits deutlich unter Beweis gestellt", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl Anfang Januar gesagt: "Er hilft uns, sich selbst - und damit auch Chelsea."