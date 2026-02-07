BVB wochenlang ohne Kapitän Can

Borussia Dortmund muss für mehrere Wochen auf Emre Can verzichten. Der Kapitän kämpft erneut mit Adduktorenproblemen und könnte auch das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München am 28. Februar noch verpassen. Bereits zu Saisonbeginn hatte Can 13 Pflichtspiele lang gefehlt.

Nach dem Abschied von Aaron Anselmino wächst die Personalnot in der Dortmunder Innenverteidigung. Dort stehen nach der Verletzung von Filippo Mane noch Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle zur Verfügung. Auch Ramy Bensebaini kann innen spielen.