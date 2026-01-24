Champions-League-Erfahrung: St. Pauli verpflichtet Rasmussen

Champions-League-Erfahrung für den Kampf gegen den Abstieg: Der Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen verpflichtet. Wie der Klub einen Tag nach dem 0:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV bekannt gab, wechselt der 28-Jährige vom belgischen Meister Union Saint-Gilloise ans Millerntor. Zur Ablösesumme und Vertragslaufzeit machte St. Pauli keine Angaben.

Für Rasmussen, der in dieser Saison unter anderem in fünf Champions-League-Spielen für Saint-Gilloise auf dem Platz stand, kommt es damit zu einem Wiedersehen mit Alexander Blessin. In der Saison 23/24 hatte der heutige Trainer von St. Pauli beim belgischen Klub an der Seitenlinie gestanden und mit dem Norweger zusammengearbeitet.

"Wir konnten mit Mathias einen sehr klar strukturierten Mittelfeldspieler von einem Wechsel zum FC St. Pauli überzeugen. Besonders wichtig ist, dass er im Zentrum auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit zusätzliche Optionen im Mittelfeld eröffnet", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Zudem bringt er fußballerische Reife und internationale Erfahrung mit."

Nach dem Remis gegen den HSV droht St. Pauli an diesem Wochenende der Absturz ans Tabellenende der Bundesliga.