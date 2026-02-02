Demirovic glücklich: "Bedeutet so viel"

Nach seinem Traumtor war bei Ermedin Demirovic das Glück perfekt, als er seine kleine Tochter Leana kurz im Arm hielt. "Für mich bedeutet das so viel, dass sie da ist. Ich bin sehr familiär. Das ist schon etwas Schönes", sagte Stuttgarts Angreifer nach dem 1:0 (0:0) gegen den SC Freiburg glückselig.

Sein Töchterchen hatte in dieser Woche ihren ersten Geburtstag. Bei der Feier habe er "zu allen gesagt", so Demirovic, "dass es ein schöner Geburtstag war, aber jetzt fehlt nur noch, dass ich ein Tor mache. Ich werde treffen."

Gesagt, getan - und wie: In der 90. Minute jagte der kurz zuvor eingewechselte Bosnier den Ball volley in den Winkel. Schon am Donnerstag hatte der VfB-Angreifer beim 3:2 in der Europa League gegen Young Boys Bern getroffen.

"Erst der Geburtstag. Dazu zwei solche Spiele mit zwei Toren in dieser Woche. Das ist extrem schön", betonte Demirovic und ergänzte: "Ich will diesen Flow mitnehmen. Erst recht, wenn du aus einer Verletzung kommst, die jetzt nicht so lange her ist."

Demirovic war in der Hinrunde drei Monate ausgefallen, nachdem ein beginnender Ermüdungsbruch im Fußwurzelknochen diagnostiziert worden war. Erst in diesem Jahr war er wieder zurückgekehrt - und unterstrich bereits wieder seine Bedeutung für den VfB.

"Weltklasse", lobte Trainer Sebastian Hoeneß. "Das macht einen Torjäger aus. Das ist schon ungewöhnlich, die Position, aus der er getroffen hat", meinte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth anerkennend.

Der seit sieben Ligaspielen ungeschlagene VfB rückte durch den Last-Minute-Sieg gegen Freiburg im engen Kampf um die Champions-League-Plätze auf Rang vier vor. Doch Wohlgemuth blieb vorsichtig. "Wir sind jetzt am dritten Spieltag der Rückrunde. Wir sind gerade auf einem Champions-League-Platz, aber da kommen jetzt noch 14 Spiele", sagte er. Dass man aber bereits zwölf Punkte Vorsprung auf Rang sieben habe, gebe schon ein "stabiles Grundgefühl und vielleicht auch ein wenig Leichtigkeit".