DFB: Hohe Geldstrafe für Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von insgesamt 234.500 Euro belegt worden. Das verkündete der DFB am Freitag. Das Urteil erging im Einzelrichterverfahren nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss und umfasst vier Vorfälle.

Bis zu 76.700 Euro der Summe darf der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2026 nachzuweisen ist. Union Berlin hat den Urteilen zugestimmt.

Grundlage der Strafe sind mehrere Pyrotechnik-Vorfälle in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Beim Ligaspiel gegen den Hamburger SV am 28. September 2025 brannten Union-Anhänger 65 pyrotechnische Gegenstände ab, die Partie wurde fünf Minuten unterbrochen. Weitere Strafen resultieren aus Pyrotechnik beim Pokalspiel gegen Bayern München, beim Bundesligaspiel beim FC St. Pauli sowie vor und während der Partie gegen Borussia Mönchengladbach.