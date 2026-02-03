DFB: Stuttgart muss Geldstrafe zahlen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten VfB Stuttgart wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 93.500 Euro belegt. Das Urteil erging im Einzelrichterverfahren nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss und ist rechtskräftig. Dies teilte der DFB am Dienstag mit.

Während des DFB-Pokalspiels beim VfL Bochum am 3. Dezember zündeten Stuttgarter Fans 69 bengalische Feuer. Wegen der starken Rauchentwicklung verzögerte sich der Beginn der zweiten Halbzeit um sechs Minuten.

Bis zu 31.000 Euro der Strafe kann der VfB für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Geldstrafen kommen mittelbar fußballnahen Stiftungen zugute. Das Spendenvolumen des DFB orientiert sich traditionell an der Höhe der Ordnungsgelder.