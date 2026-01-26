Eberl bestätigt Vertragsgespräche mit Kane

Bayern München ist offenbar in konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit seinem Superstar Harry Kane eingetreten. "Wir sprechen, wir sprechen. Und jedem ist klar, irgendwann muss es eine Entscheidung geben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Montag am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main.

Kane ist noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden, die Rede war zuletzt von einem neuen Arbeitspapier bis 2028 oder 2029. Der 32-Jährige war 2023 von Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt und hatte mit der deutschen Meisterschaft 2025 seinen ersten großen Titel gewonnen.

Beide Seiten hatten sich in Sachen Vertrag zuletzt schon angenähert. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", hatte Eberl schon Ende November gesagt.

Auch Kane selbst hatte immer wieder betont, wie sehr es ihm in München und bei den Bayern gefalle. Er sei offen dafür, "länger zu bleiben", sagte er. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr auf die Insel oder einen Transfer zu einem anderen europäischen Topklub wischte Kane mehrfach beiseite.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist für die Bayern ein echter Torgarant. In 126 Pflichtspielen erzielte er 119 Treffer.