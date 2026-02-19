Einstiger Werder-Spieler und -trainer Piontek gestorben

Die Fußballfamilie trauert um Sepp Piontek. Der sechsmalige deutsche Nationalspieler, der als Spieler sowie als Coach bei Werder Bremen tätig war, ist im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Dänemark gestorben. Das gab der dänische Fußballverband, für den Piontek während seiner erfolgreichen Trainerkarriere gearbeitet hatte, am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken bekannt.

"Unser ehemaliger Nationaltrainer Sepp Piontek ist leider verstorben. Wir ehren sein Andenken", schrieb der Verband bei X. Zudem wurde Fußballdirektor Peter Möller zitiert: "Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod des ehemaligen Nationaltrainers Sepp Piontek erhalten. Sepp wird für immer als einer der einflussreichsten Nationaltrainer in der Geschichte des dänischen Fußballs in Erinnerung bleiben".

In seiner Spielerkarriere lief der in Breslau geborene Piontek zwischen 1960 und 1972 in mehr als 300 Pflichtspielen für Werder auf - der Verteidiger erzielte dabei 19 Tore. 1961 gewann er mit den Bremern den DFB-Pokal, 1965 die deutsche Meisterschaft.

Anschließend startete er seine Laufbahn an der Seitenlinie. Vor seiner elfjährigen Amtszeit als Trainer der dänischen Nationalmannschaft, die er 1984 ins EM-Halbfinale führte, betreute Piontek neben Werder auch Fortuna Düsseldorf und den FC St. Pauli. Seine letzte Trainerstation war das Nationalteam von Grönland im Jahr 2004.