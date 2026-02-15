Faserriss: Neuer fällt vorerst aus

Torhüter Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich im Spiel bei Werder Bremen (3:0) schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der 39-Jährige erlitt einen Faserriss in der linken Wade. Das gaben die Münchner nach einer eingehenden Untersuchung der medizinischen Abteilung am Sonntag bekannt. Der Kapitän falle "vorerst" aus, hieß es in der kurzen Mitteilung weiter.

Der Weltmeister von 2014 war in der Halbzeitpause am Samstag ausgewechselt und durch Jonas Urbig ersetzt worden. Danach hatten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zunächst Entwarnung gegeben und von einer "Vorsichtsmaßnahme" gesprochen. Wie lange Neuer dem Tabellenführer fehlen wird, ist unklar. In zwei Wochen steht der Ligagipfel beim ersten Verfolger Borussia Dortmund an. Der BVB liegt sechs Punkte hinter den Münchnern zurück.