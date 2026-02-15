Frankfurt vorerst ohne Kristensen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss "vorerst" auf Verteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der Däne erlitt am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) eine Verletzung am linken Sprunggelenk. Laut der Eintracht sind "weitere Untersuchungen erforderlich".

Beim gegen Gladbach ebenfalls ausgewechselten Stürmer Arnaud Kalimuendo gaben die Hessen Entwarnung. Die Schulterverletzung des Franzosen sei "nicht schwerwiegend", ein "langfristiger Ausfall ist derzeit nicht zu erwarten".