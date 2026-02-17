Frankfurter Verletzungssorgen: Auch Knauff fehlt vorerst

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Flügelspieler Ansgar Knauff verzichten. Wie die SGE am Dienstag mitteilte, musste sich der 24-Jährige am Montag kurzfristig einer Operation im Bauchbereich unterziehen. Über die Ausfalldauer machte der Klub wenige Tage vor dem Spiel bei Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine Angaben.

Am Samstag hatte Knauff nach seiner Einwechslung zum 3:0-Endstand gegen Borussia Mönchengladbach getroffen - nun vergrößert der U21-Vize-Europameister die Verletzungssorgen der Frankfurter. Auch Arthur Theate (Meniskus), Rasmus Kristensen (Sprunggelenk), Younes Ebnoutalib (Knie), Can Uzun (Oberschenkel) und Michy Batshuayi (Fußbruch) fehlen Trainer Albert Riera derzeit verletzt, dazu waren Arnaud Kalimuendo (Schulter) und Farés Chaibi (Knie) zuletzt angeschlagen.