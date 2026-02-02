Frankfurter Winterwetter: Riera "plant" Mallorca-Trip

Albert Riera hat keine falschen Erwartungen an das hessische Winterwetter und "plant" deshalb mit einem Augenzwinkern schon einen Trip auf die Balearen. "Das ist typisches Frankfurter Wetter", sagte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bei der Ankunft an seiner neuen Wirkungsstätte: "Ich habe auch keine Mallorca-Temperaturen erwartet. Zuerst gewinnen wir oft - danach fliegen wir nach Mallorca."

Der 43 Jahre alte Spanier übernahm am Montag seine neue Mannschaft als Nachfolger des vor rund zwei Wochen entlassenen Dino Toppmöller. Offiziell vorgestellt wird der neue Coach am Dienstag (14.30 Uhr), sein Debüt feiert er am Freitag beim Auswärtsspiel bei Union Berlin (20.30 Uhr/Sky). Zuletzt betreute Riera NK Celje in Slowenien. Bei der Eintracht gibt es für den früheren spanischen Nationalspieler jede Menge zu tun: Seit acht Pflichtspielen wartet der mittlerweile ausgeschiedene Champions-League-Teilnehmer auf einen Sieg.

"Beim ersten Treffen geht es nicht um Taktik. Es geht um den Menschen, die Gruppe, Disziplin, Regeln. Sich in die Augen zu schauen, einander zu vertrauen", sagte Riera der Bild: "Es ist wichtig, den Spielern Vertrauen zu schenken. Danach erkläre ich ihnen, wie wir verteidigen und was ich in der Offensive erwarte." Es gehe für ihn darum, seine neuen Schützlinge "besser" zu machen.