Frankfurts Buta wechselt nach Kopenhagen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt lässt Rechtsverteidiger Aurélio Buta zum dänischen Topklub FC Kopenhagen ziehen. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Der 28-Jährige spielte bei den Hessen nach seiner Rückkehr von der Leihe zu Stade Reims kaum noch eine Rolle, kam in dieser Saison lediglich auf 243 Spielminuten. Dementsprechend wurde das Vertragsverhältnis nun bereits zur Winterpause beendet.

In Kopenhagen soll Buta bis zum Ende der Spielzeit den Langzeitverletzten Rodrigo Huescas auf der defensiven Außenbahn vertreten. Der Portugiese war im Sommer 2022 aus Antwerpen an den Main gewechselt und absolvierte 71 Pflichtspiele für die SGE. "Aurélio war bei uns stets ein verlässlicher Teamplayer und hat sich mit hoher Professionalität für die Mannschaft eingesetzt", sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Dementsprechend habe man dessen "Wunsch betreffend einer sportlich neuen Herausforderung entsprochen".