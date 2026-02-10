Freiburger Manzambi für drei Spiele gesperrt

Bundesligist SC Freiburg muss in den kommenden drei Punktspielen auf Mittelfeldspieler Johan Manzambi verzichten. Der Schweizer Nationalspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "rohen Spiels" für diesen Zeitraum gesperrt.

Manzambi war am vergangenen Samstag während der Partie gegen Werder Bremen von Schiedsrichter Deniz Aytekin des Feldes verwiesen worden. Der 20-Jährige hatte seinen Gegenspieler Olivier Deman heftig am Schienbein getroffen. Trotz der Roten Karte in der 52. Minute gewannen die Breisgauer das Spiel mit 1:0.