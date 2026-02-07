Geburtstagsgeschenk: Lemperle wünscht sich Sieg in München

Tim Lemperle hat einen nachträglichen Geburtstagswunsch. "Ein Sieg in München, das wäre ein Riesengeschenk", sagte der Angreifer der TSG Hoffenheim, der am Donnerstag 24 Jahre alt geworden ist, vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag (17.30 DAZN) im Münchner Merkur/tz: "Die Bayern haben eine enorme Qualität, aber wir auch. Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind."

"Klein" sind die Kraichgauer in der laufenden Saison beileibe nicht. Die TSG hat zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert, weist die historisch beste Bilanz zu diesem Saisonzeitpunkt auf, hat sich vom Fast-Absteiger zum Königsklassen-Anwärter gemausert und reist als Tabellendritter an die Isar. Lemperle hat bisher sechs Saisontore zum Hoffenheimer Höhenflug beigetragen

Der Ex-Kölner mahnt dennoch zur Vorsicht. "Ich würde die Serie nicht allzu hoch hängen. Wir müssen uns auf die kleinen Dinge fokussieren, die uns so stark machen", äußerte Lemperle: "Denn gerade wenn man mal fünf Spiele hintereinander gewinnt, neigt man ja gerne dazu, ein bisschen vom Gaspedal zu gehen. Und wenn wir damit anfangen, sind wir nicht ansatzweise so stark wie aktuell."