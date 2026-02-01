Gladbach gibt Talent Herrmann nach Belgien ab

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach lässt Nachwuchstalent Charles Herrmann ziehen. Wie die Gladbacher mitteilten, wechselt der 20 Jahre alte Flügelspieler zum belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Die Borussia erhält Medienberichten zufolge rund eine Million Euro Ablöse.

"Charles ist ein talentierter Junge, der sich mehr Einsatzzeit bei den Profis gewünscht hat. Das konnten wir ihm bisher nicht ermöglichen, und aufgrund der Konkurrenzsituation können wir ihm das auch mittelfristig nicht in Aussicht stellen", sagte Gladbachs Head of Sports Rouven Schröder.

Herrmann war im Sommer 2024 von Borussia Dortmund nach Mönchengladbach gekommen. Für die Profis kam Herrmann je einmal in der Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz. Hauptsächlich spielte er für die Zweitvertretung in der Regionalliga West.