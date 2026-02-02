Gladbach holt Schweden Bolin - Netz und Ranos gehen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach Verstärkung in Schweden fündig geworden. Von Rekordmeister Malmö FF wechselt Offensivspieler Hugo Bolin bis Saisonende auf Leihbasis zu den Fohlen, die sich zudem eine Kaufoption sicherten. Das teilte Gladbach am letzten Tag des Transferfensters mit.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Luca Netz verlässt die Borussia stattdessen. Der Linksverteidiger wechselt für rund 2,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest in die Premier League. "Luca hat sich bei Borussia von einem Talent zu einem gestandenen Bundesligaprofi entwickelt", sagte Sportchef Rouven Schröder: "Es hat sich in den letzten Monaten abgezeichnet, dass der gemeinsame Weg im Sommer zu Ende gehen wird. Somit war dies die letzte wirtschaftliche Gelegenheit einen Wechsel zu vollziehen, von dem alle Seiten profitieren."

Neuzugang Bolin sei "ein sehr interessanter, kreativer, spielfreudiger Fußballer mit viel Perspektive, der unsere Möglichkeiten in der Offensive erhöht", sagte Schröder. Der Schwede sieht seinen Wechsel nach Gladbach als "großen Schritt": "Die Bundesliga ist eine starke Liga und Mönchengladbach ist ein großer Klub."

Zudem verlieh Gladbach Stürmer Grant-Leon Ranos (22) bis Saisonende an den Zweitligisten Eintracht Braunschweig.