Gladbach kann wieder auf Trio zählen

Der Personalsituation beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach entspannt sich. Für das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen kehren Kevin Diks, Kota Takai und Philipp Sander nach ihrer Verletzungspause wieder zurück. Das Trio sei "vollständig bereit", sagte Trainer Eugen Polanski am Donnerstag.

Ebenfalls im Kader könnte Neuzugang Hugo Bolin stehen. Der 22-Jährige wechselte am Montag von Malmö FF auf Leihbasis an den Niederrhein und macht laut Polanski einen guten Eindruck. "Er hat Bock auf Gladbach", sagte der Coach.