Gnabry verlängert beim FC Bayern

Nationalspieler Serge Gnabry geht auch nach dem Ende der laufenden Saison für den FC Bayern auf Torejagd. Der 30-Jährige hat seinen Kontrakt beim deutschen Fußball-Rekordmeister bis 2028 verlängert. Gnabry steht seit 2017 unter Vertrag bei den Münchnern, mit denen er unter anderem 2020 die Champions League gewonnen hat.

Er hätte bei seiner ersten Unterschrift an der Isar "niemals gedacht", dass er so lange bleiben würde, bekannte Gnabry. Damals hatten ihn die Bayern zunächst für eine Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 hat er in 311 Pflichtspielen 100 Tore erzielt und 69 vorbereitet.

"Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen", sagte er. Als Gründe für seine Verlängerung zu angeblich leicht reduzierten Bezügen nannte er "die Mannschaft, das Trainerteam, den ganzen Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."

Für Sportvorstand Max Eberl ist Gnabry "mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig." Dass er "immer mehr" gewinnen wolle, "macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern."

Auch Sportdirektor Christoph Freund lobte den 57-maligen Nationalspieler (25 Tore). "Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark." Mit seiner ganzen Art und seinem Charakter spiele er "eine wichtige Rolle für die Mannschaft".