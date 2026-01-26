Hellmann: Eintracht-Trainersuche "auf der Zielgeraden"

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird "in Kürze" seinen neuen Trainer präsentieren. "Wir sind auf der Zielgeraden", erklärte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montagabend während der Mitgliederversammlung zur Suche eines Nachfolgers für Dino Toppmöller.

Seit dessen Entlassung leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/DAZN) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich. Als möglicher Kandidat kursierte bislang unter anderem der Name Marco Rose.

Das Team befinde sich in einer negativen Entwicklung, "die wir stoppen müssen", sagte Hellmann zur sportlichen Situation der SGE. Neben Verletzungen als eine der Ursachen räumte er auch ein, dass die Verantwortlichen "den Kader an der einen oder anderen Stelle falsch eingeschätzt" hätten.