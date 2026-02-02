Hoffenheim: Geiger nach Schottland - Engelns kommt aus Paderborn

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Eigengewächs Dennis Geiger (27) verliehen. Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt der ehemalige U21-Nationalspieler bis zum Saisonende zum schottischen Erstligisten Aberdeen FC, der sich zudem eine Kaufoption sicherte. Bei der TSG läuft Geigers Vertrag noch bis 2027.

"Das Ziel der Leihe ist es, dass er in Schottland Spielzeit bekommt und wieder Rhythmus finden kann", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Geiger kam 2009 zur TSG und feierte 2017 sein Profidebüt, zahlreiche Verletzungen warfen ihn in der Folge immer wieder zurück. In der aktuellen Spielzeit ist er noch ohne Pflichtspieleinsatz.

Zuvor hatte sich die TSG bereits die Dienste von U19-Nationalspieler Luis Engelns gesichert. Der 18 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Zweitligisten SC Paderborn. In Hoffenheim soll Engelns laut des Technischen Direktors Paul Pajduch "wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen".

Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Die zweite Mannschaft der Kraichgauer liegt auf Platz elf der 3. Liga. Engelns schaffte in Paderborn früh den Sprung in den Profibereich. Bereits im Oktober 2024 feierte er sein Zweitligadebüt. In der laufenden Saison kam er auf 17 Einsätze (ein Tor).

Zunächst für die zweite Mannschaft hat die TSG auch Mittelstürmer Yannick Eduardo verpflichtet. Der tschechische U21-Nationalspieler war zuletzt vom Bundesligisten RB Leipzig zum FC Dordrecht in die Niederlande ausgeliehen.