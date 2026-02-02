Hoffenheim holt Talent Engelns aus Paderborn

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich die Dienste von U19-Nationalspieler Luis Engelns gesichert. Der 18 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Zweitligisten SC Paderborn. In Hoffenheim soll Engelns laut des Technischen Direktors Paul Pajduch "wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen".

Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Die zweite Mannschaft der Kraichgauer liegt auf Platz elf der 3. Liga. Engelns schaffte in Paderborn früh den Sprung in den Profibereich. Bereits im Oktober 2024 feierte er sein Zweitligadebüt. In der laufenden Saison kam er auf 17 Einsätze (ein Tor).