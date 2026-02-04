Fußball
Hoffenheim und Jost trennen sich - Schicker alleiniger Boss
Nächste große Personalveränderung bei der TSG Hoffenheim: Der Fußball-Bundesligist hat die Trennung von seinem Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost bekannt gegeben. Laut Mitteilung des Vereins trafen beide Seiten "nach intensiven und offenen Gesprächen" diese Entscheidung gemeinsam. Jost hatte die Position zum 1. Dezember 2024 übernommen, erst seit November 2025 bildete er mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zusammen das alleinige Führungsduo der TSG. Schicker sei nun laut Erklärung des Klubs "allein vertretungsberechtigt".
Jost habe "den Verein in einer anspruchsvollen Phase begleitet und wichtige Entwicklungen mitgestaltet", hieß es in dem mit wenig Details versehenen Statement. Über Einzelheiten der Aufhebungsvereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden.