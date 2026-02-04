Hoffenheim und Jost trennen sich - Schicker alleiniger Boss

Nächste große Personalveränderung bei der TSG Hoffenheim: Der Fußball-Bundesligist hat die Trennung von seinem Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost bekannt gegeben. Laut Mitteilung des Vereins trafen beide Seiten "nach intensiven und offenen Gesprächen" diese Entscheidung gemeinsam. Jost hatte die Position zum 1. Dezember 2024 übernommen, erst seit November 2025 bildete er mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zusammen das alleinige Führungsduo der TSG. Schicker sei nun laut Erklärung des Klubs "allein vertretungsberechtigt".