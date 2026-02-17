Hoffenheim verlängert mit Rechtsverteidiger Coufal

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Vladimir Coufal verlängert. Wie der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Dienstagnachmittag verkündete, bleibt der 33 Jahre alte tschechische Nationalspieler der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer über den Sommer 2026 hinaus erhalten - die genaue Laufzeit ließ die TSG offen.

"Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker.

Coufal, mit sieben Vorlagen in 23 Einsätzen bester Assistgeber der TSG, kam im vergangenen Sommer von West Ham United in den Kraichgau. Ursprünglich als Ersatz für den zwischenzeitlich verletzten Valentin Gendrey verpflichtet, hat der Tscheche diesem mit starken Leistungen den Rang abgelaufen und avancierte prompt zum Stammspieler.