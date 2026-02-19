HSV in Mainz gefordert: "Schwierige Aufgabe"

Trend nutzen, Serie fortsetzen: Der Hamburger SV peilt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga den nächsten Sieg an. "Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir sind mittlerweile so gefestigt, dass wir mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Spiele gehen können", sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr/Sky). In der Rückrunde ist neben Borussia Dortmund nur der HSV noch ohne Niederlage.

In Mainz fehlt den Hamburgern jedoch Abwehr-Shootingstar Luka Vuskovic wegen einer Gelb-Sperre. Aber Polzin "stehen unterschiedliche Kandidaten zur Verfügung", um den Kroaten zu ersetzen, "weshalb ich in dieser Hinsicht nicht negativ eingestellt bin."

Und so hoffen die Fans, dass der HSV seinen Vorsprung auf die Gefahrenzone weiter vergrößert. Erstmals in dieser Saison hat der Aufsteiger acht Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, und auch Rang 16 ist mit sechs Punkten so weit entfernt wie nie zuvor. Gelingt nun der dritte Sieg in Serie?

"Von uns wird gefordert sein, dass wir gegen den Ball deren Wucht verteidigen", sagte Polzin über die Mainzer Stärken: "Mit dem Ball wollen wir spielerische Lösungen finden und in der Tiefe im Rücken des Gegners für Gefahr sorgen. Wir benötigen als Team eine gute Leistung für ein gutes Ergebnis."