HSV trauert um Klubikone Schnoor

Der Hamburger SV trauert um eine Klubikone: Der langjährige Torhüter Horst Schnoor ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies teilte der Bundesligist mit.

"Der Hamburger SV gedenkt mit Horst Schnoor eines der größten Keeper und Persönlichkeiten seiner Vereinsgeschichte und drückt seiner Familie sowie allen Freunden sein tiefstes Mitgefühl aus", hieß es in einer Klubmitteilung: "Ruhe in Frieden, Nummer 1!"

Schnoor stand zwischen 1952 und 1967 für die Rothosen im Tor und absolvierte insgesamt 507 Pflichtspiele. Einzig Manfred Kaltz (744) und Uwe Seeler (587) kommen auf mehr Einsätze für den HSV. Zehn Oberliga-Meisterschaften sowie die deutsche Meisterschaft 1960 und der Triumph im DFB-Pokal 1963 fallen in seine Zeit. Schnoor war auch der erste Bundesliga-Torwart der HSV-Historie.

Nach dem Ende seiner Laufbahn blieb er dem Klub stets verbunden und wurde im August 2007 als erster Torhüter mit einem Handabdruck auf dem "Walk of Fame" des HSV am Uwe-Seeler-Fuß vor dem Volksparkstadion verewigt.