HSV wochenlang ohne Lokonga

Der Hamburger SV muss mehrere Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Sambi Lokonga verzichten. Der 26-jährige Belgier hat einen Riss des Außenbandes im linken Sprunggelenk erlitten. Dies ergaben Untersuchungen nach dem Erfolg im Auswärtsspiel in Heidenheim (2:0). Lokonga war in der Partie zur Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Lokonga, der im Sommer vom FC Arsenal zum HSV ausgeliehen wurde, zählt bei den Hanseaten zu den Leistungsträgern. Er bestritt bisher 16 von 18 möglichen Partien und traf dabei vier Mal.