Ilzer kann Nagelsmann-Rekord einstellen

Es winkt der siebte Heimsieg in Serie - doch die Einstellung des Klubrekords von Julian Nagelsmann interessiert Trainer Christian Ilzer (48) von der TSG Hoffenheim nicht wirklich.

"Für uns ist das Wichtigste, dass wir alles unternehmen, um so ins Spiel zu kommen, dass wir auch sehr gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen", sagte der Coach des Tabellendritten vor der Partie gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wenn es am Ende gelingt und dann ein Rekord ist, dann können wir das auf unseren Weg mitnehmen." Aber es sei nicht das, "was wir in unserem Kopf tragen."

Entscheidender sei viel mehr, "wie bereiten wir dieses Spiel vor? Mit welcher Klarheit gehen die Jungs ins Spiel?", sagte Ilzer. Denn Berlin werde nicht anreisen, um zu schauen, "wie schön wir spielen". Das "Wesentliche ist einfach, die Basics auf den Platz zu bringen", sagte Ilzer und das Spiel mit aller "Konsequenz vorzubereiten", um am Ende erfolgreich zu sein.

Nach drei Pleiten in den ersten drei Heimspielen der Saison (Frankfurt, Bayern, Köln) haben Ilzer und Co. die vergangenen sechs Partien zu Hause alle gewonnen (Heidenheim, Leipzig, Augsburg, HSV, Mönchengladbach, Leverkusen). Den Vereinsrekord in der Bundesliga hält der jetzige Bundestrainer: Nagelsmann gewann mit Hoffenheim auf dem Weg in die Champions League zwischen Februar und April 2017 sieben Heimspiele in Folge.