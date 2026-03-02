Innenbandverletzung: Frankfurt "mehrere Wochen" ohne Santos

Torhüter Kaua Santos hat sich eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und wird Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt "mehrere Wochen" fehlen. Das gab der Tabellensiebte am Montag bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Der Brasilianer hatte sich im Ligaspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (2:0) nach 18 Sekunden in einem Zweikampf verletzt und war nach minutenlanger Behandlung ausgewechselt worden. Später kehrte er mit einer Schiene am Bein auf die Bank zurück.

Die Ausfallzeit ist damit kürzer als befürchtet, der Keeper entging der zweiten schweren Verletzung innerhalb eines Jahres. Santos (22) hatte sich im April 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und war erst Anfang der Saison zurückgekehrt. Sportvorstand Markus Krösche hatte am Sonntagabend schon eine Kreuzbandverletzung für unwahrscheinlich erklärt und ein MRT für Montag in Aussicht gestellt. Kaua Santos wird durch Michael Zetterer ersetzt.